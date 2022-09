Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a zecea ediție a festivalului Jazz in the Park, unul dintre cele mai importante festivaluri europene de jazz contemporan, va avea loc in Parcul Etnografic „Romulus Vuia” din Cluj-Napoca, intre 1 și 4 septembrie 2022. Ediția aniversara vine cu un line-up de excepție, precum și cu o multitudine…

- Emaa, artista autohtona care a devenit cunoscuta publicului larg cu doi ani in urma dupa lansarea piesei Insula in colaborare cu The Motans, va susține un concert extraordinar la sfarșitul acestei saptamani, in cadrul Flight Festival, eveniment care se va desfașura in perioada 2 – 4 septembrie la Aerodromul…

- Puba Hromadka, artistul nascut in Timișoara care din 1977 traiește in Germania, revine cu un concert extraordinar in țara noastra, care va avea loc in cadrul Bucharest Jazz Festival, care se desfașoara in perioada 16 – 18 septembrie. Editia din acest an a festivalului va avea loc la Combinatul Fondului…

- Robert Magheți, artistul timișorean cunoscut melomanilor grație activitații sale alaturi de formația Cobzality, revine in zona noastra cu un concert care va fi inclus in cadrul ediției din acest an a festivalului Orașul Jazz, care va avea loc la Lugoj in perioada 22- 24 iulie. Robert Magheți se afla…

- Ediția din acest an a festivalului PLAI va avea loc in perioada 8 – 11 septembrie la Muzeul Satului Banațean, evenimentul fiind organizat de voluntarii Centrului Cultural PLAI din Timisoara. „PLAI a inceput datorita dorinței de a crea un eveniment comunitar, in 2006, am impletit atunci dorința de a…

- Proiectul cultural Vocile Unite ale Banatului va susține un spectacol inedit la Muzeul Satului Banațean sambata 9 iulie, de la ora 21. Vocile Unite ale Banatului este un proiect cultural inițiat de artista mezzo-soprana Claudia van Hasselt, impreuna cu Sabina Ulubeanu (Director artistic al InnerSound…

- Un inedit concert rock simfonic a avut loc la sfarșitul saptamanii trecute in incinta salii de spectacole a Liceului „Ion Vidu” unde studenții Facultații de Muzica și Teatru din Timișoara alaturi de dirijorul Andreas Schein au evoluat pe scena alaturi de membrii formației Raven’s Heart. Repertoriul…

- Cea de-a 5.a ediție a festivalului Launmomentdat in parc, care se desfașoara in acest sfarșit dde saptamana in Parcul Regina din Timișoara are parte de peste 30 de trupe și DJ naționali și internaționali. Alaturi de momentele muzicale spectatorii au avut parte și de o serie de momente artistice desfașurate…