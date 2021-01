Stiri pe aceeasi tema

- Variantele coronavirusului SARS-CoV2 detectate in Marea Britanie și Africa de Sud, mai contagioase decat tulpina originala, au fost identificate deja in zeci de tari, in timp ce mutatia braziliana este in prezent cercetata, anunța Organizația Mondiala a Sanatații.

- Numarul tarilor si teritoriilor in care se gaseste in prezent varianta de coronavirus depistata initial in Marea Britanie este de 50, in timp ce in 20 de state a fost identificata varianta detectata initial in Africa de Sud, conform Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), informeaza miercuri AFP,…

- ''Aproximativ 10 cazuri suspecte sau confirmate'' de infectare cu noua tulpina britanica a coronavirusului au fost depistate pana in prezent in Franta, au anuntat marti autoritatile franceze, care sunt ''ingrijorate'' de transmiterea acestei tulpini, relateaza AFP. "In acest stadiu, avem in…

- Europa are nevoie de o ”accelerare serioasa” a luptei impotriva coronavirusului, iar lipsa capacitatii de depistare a contacților ar putea ”indrepta boala si mai mult intr-o zona intunecata”, a afirmat luni un inalt responsabil al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), transmite Reuters, citata de…