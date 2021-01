Marea Britanie, unde o alta mutatie a coronavirusului a devenit dominanta la Londra si intr-o parte a Angliei, a suspendat zborurile dinspre Africa de Sud, Brazilia si Portugalia, pentru a preveni intrarea in tara a persoanelor infectate cu aceste mutatii. Aceste noi tulpini ale coronavirusului, plus cea descoperita in Marea Britanie la sfarsitul anului trecut, au in comun capacitatea de transmitere mai ridicata, scrie Agerpres .Premierul Boris Johnson a declarat vineri ca datele existente in prezent arata ca ambele vaccinuri aprobate deocamdata in Marea Britanie (AstraZeneca/Oxford si Pfizer/BioNtech)…