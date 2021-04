Stiri pe aceeasi tema

- Varianta de coronavirus descoperita in Africa de Sud poate elimina protecția oferita de vaccinul produs de Pfizer / BioNTech intr-o oarecare masura, a descoperit un studiu realizat in Israel, citat de Reuters.

- Centrul de Vaccinare deschis la Romexpo a fost sancționat cu 20.000 de lei, iar medicul coordonator și asistentul medical au primit fiecare cate o amenda in valoare de 2.000 de lei, dupa ce tanarul din Capitala, imunizat inițial cu Pfizer, a primit la rapel Moderna. O echipa de inspectori din cadrul…

- Vaccinul dezvoltat de Pfizer Inc. cu BioNTech SE este capabil sa neutralizeze noua varianta a coronavirusului care se raspandeste rapid in si din Brazilia, potrivit unui studiu de laborator publicat luni de New England Journal of Medicine, conform News.ro. Sangele recoltat de la oameni care…

- Incidentul a avut loc marți dimineața, in jurul orei 10, la unul dintre centrele de vaccinare din Targu Jiu, potrivit Digi24. Pacientul care s-a prezentat pentru rapel are 66 de ani. Inainte de a fi vaccinat cu rapelul ar fi aratat adeverința pe care a primit-o dupa prima vaccinare, pe care scria ca…

- Dozele de vaccin de la Pfizer au ajuns cu intarziere de o zi in țara noastra, in condițiile in care saptamana aceasta se anunța ca fiind cea mai grea de la debutul campaniei de vaccinare. Asta, pentru ca, acum trei saptamani, autoritațile au vaccinat, in medie, peste 30.000 de persoane in fiecare zi,…

- Ministerul Sanatații a spus care este diferența dintre vaccinul produs de Pfizer și cel produs de Moderna. “Conform prospectelor elaborate de producatori, precum si opiniilor medicilor, singurele criterii pentru alegerea unui tip sau altuia de vaccin, daca ne referim la Pfizer si Moderna, sunt cele…

- Doua transporturi cu sute de cutii cu vaccinul Pfizer vor ajunge in țara noastra luni și marți, iar vaccinul Moderna va sosi tot in cursul saptamanii viitoare in Romania. Cele doua transporturi de la Pfizer vor fi aduse pe cale aeriana, astfel: Aeroportul București-Otopeni – 14 cutii (luni) și 11 cutii…

- Unele spitale britanice arata ca zone de razboi, cu doctori care se lupta sa faca fața unui aflux de pacienți infectați cu COVID-19, a declarat consilierul științific de varf al guvernului, in timp ce numarul morților a crescut cu o suma record zilnica, pana la 100.000, relateaza Reuters. Numarul oficial…