Stiri pe aceeasi tema

- Franta a suspendat vineri zborurile provenite din tari ca Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Mozambic, Namibia si Eswatini (fosta Swaziland) in mod imediat si pentru minimum 48 de ore dupa detectarea in Africa de Sud a unei variante noi si ingrijoratoare, relateaza EFE. "Aceste masuri intentioneaza sa protejeze…

- Statele Unite au anuntat vineri inchiderea granitelor pentru persoanele care sosesc din opt tari din Africa australa, masura luata ca urmare a aparitiei variantei Omicron a COVID-19, relateaza AFP. Persoanele care vin din Africa de Sud, Botswana, Zimbabwe, Namibia, Lesotho, Eswatini, Mozambic…

- Persoanele care vin din Africa de Sud, Botswana, Zimbabwe, Namibia, Lesotho, Eswatini, Mozambic si Malawi nu vor fi autorizate sa intre pe teritoriul SUA, a declarat un inalt oficial american.Numai cetatenii americani si rezidentii permanenti ai Statelor Unite vor fi autorizati sa intre in tara, a precizat…

- Statele membre ale Uniunii Europene au convenit vineri sa suspende temporar legaturile aeriene cu șapte țari din regiunea Africii de Sud, dupa detectarea unei noi variante ingrijoratoare a coronavirusului in aceasta regiune, informeaza BBC și Agerpres. Comisia Europeana a propus astazi, mai devreme,…

- Statele membre ale Uniunii Europene au convenit vineri sa suspende temporar legaturile aeriene cu Africa australa dupa depistarea unei noi variante a coronavirusului, a anuntat pe Twitter presedintia slovena in exercitiu a Consiliului UE, potrivit Reuters. Un comitet de experti sanitari din toate…

- Ministerul Sanatatii israelian a anuntat vineri ca a fost detectat un caz al noii variante de COVID-19 descoperite in Africa de Sud si care prezinta un potential de propagare foarte rapid, potrivit oamenilor de stiinta, transmite AFP. „Varianta descoperita in state din sudul Africii a fost identificata…

- "Varianta descoperita in state din sudul Africii a fost identificata in Israel. Este vorba de o persoana revenita din Malawi", a afirmat ministerul, exprimand temeri cu privire la alte doua posibile cazuri ce ar putea fi confirmate la persoane revenite din strainatate. In prezent, acestea se afla plasate…

