Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii de știința americani au numit cauzele infectarii repetate cu coronavirus. Cercetatorii de la Școala de Medicina a Universitații Yale au publicat rezultatele muncii lor in revista BMJ Case Reports. Specialiștii care au studiat cel de-al doilea val al infecției cu coronavirus la pacienții care…

- Ziarul Unirea Noua tulpina de coronavirus: Care sunt cele mai frecvente simptome ale variantei britanice Cercetatorii au observat evoluția noii tulpini de coronavirus pe un eșantion de 6.000 de persoane pentru a vedea care sunt diferențele intre manifestarea tulpinii vechi și cea descoperita in Marea…

- Responsabilul cu finantele din Florida, Jimmy Patronis, a trimis o scrisoare Comitetului International Olimpic (CIO) pentru a-l informa ca statul sau este pregatit sa gazduiasca Jocurile Olimpice, daca Tokyo va renunta sa le organizeze in aceasta vara, informeaza AFP. In scrisoarea adresata…

- Noua tulpina de coronavirus care a aparut in Marea Britanie a fost depistata și in China, conform unei publicatii coordonate de Centrul chinez pentru Controlul si Prevenirea Bolilor (CDC), transmite vineri Reuters, citata de Agerpres.Aceasta tulpina virala a fost identificata la o femeie in varsta de…

- In Marea Britanie, țara in care a fost descoperita recent o noua tulpina a virusului SARS-Cov-2, numarul cazurilor de infectare cu noul coronavirus a crescut cu 40% in ultimele doua spatamani, arata datele oficiale ale Guvernului britanic. Autoritațile britanice sunt din ce in ce mai ingrijorate din…

- Cercetatorii britanici incearca sa stabileasca daca raspandirea rapida in sudul Angliei a noii variante de coronavirus care provoaca Covid-19 are legatura cu mutatii majore detectate la tulpina, transmite Reuters.

- Intreaga omenire așteapta cu nerabdare vaccinul anti-COVID-19, singura soluție pentru a opri pandemia de coronavirus. Cat ar putea costa o doza? Oficialii spun va Uniunea Europeana va plati mai puțin decat SUA. Specialiștii din diferite domenii au subliniat in repetate randuri importanța vaccinului…

- Statele Unite ale Americii au raportat, vineri, 184.514 cazuri noi de infectare cu coronavirus, cel mai ridicat numar de imbolnaviri inregistrat vreodata de o tara, relateaza CNN care citeaza datele Universitatii Johns Hopkins.