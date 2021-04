Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatații anunța ca o tulpina indiana a coronavirusului a fost confirmata in Romania la un muncitor indian din Colonia Bod din județul Brașov, insa, potrivit INSP, varianta identificata difera de cea care ar fi generat situația epidemiologica actuala din India, informeaza G4Media. Ministerul…

- Ministerul Sanatații a anunțat, joi, ca la un laborator de analize din orașul Sf. Gheorghe a identificat o varianta „indiana”, B.1.617.2, la o persoana de 26 de ani, care a ajuns in Romania in urma cu aproximativ o luna. Autoritațile au depistat un focar de SARS-CoV-2 in randul unor lucratori in construcții…

- Deputații USR-PLUS Adrian Wiener și Emanuel Ungureanu sunt vehiculați ca favoriți pentru a-l inlocui pe Vlad Voiculescu la șefia Ministerului Sanatații. Momentan, insa, Ministerul Sanatații ramane fara conducere, deoarece președintele Klaus Iohannis a semnat doar decretul de revocare din funcție a lui…

- Premierul Florin Cițu a declarat, miercuri, la Guvern, ca nu va exista in Romania o noua carantina naționala, idee susținuta public de secretarul de stat din Ministerul Sanatații, Andreea Moldovan. „Am avut o discutie cu dna secretar de stat. Va dadea un exemplu teoretic. Nu era o propunere in acest…

- Ministerul Sanatatii (MS) arata ca, in Romania vaccinarea cu Johnson & Johnson ar putea sa inceapa la jumatatea lunii aprilie. Vaccinul se administreaza intr-o singura doza si, potrivit studiilor, are o eficacitate de 67% in prevenirea infectiei COVID-19 simptomatice. „Este important de mentionat si…