Tulpina „indiană“ ameninţă să strice vacanţa românilor Tulpina indiana (Delta) se raspandeste cu rapiditate pe intreg continentul european si ar putea sa devina varianta dominanta a SARS-CoV-2 in toate statele mai devreme decat se asteptau epidemiologii, avertizeaza Centrul European de Prevenire si Control al Bolilor (ECDC). Chiar si la nivelul scazut de secventieri genomice efectuate in Romania, tulpina indiana a fost identificata in 22% din cazurile analizate. Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…

Sursa articol si foto: adevarul.ro

