- Varianta coronavirusului detectata in India (varianta Delta) este cu 50% mai contagioasa decat cea detectata in Marea Britanie (varianta Alfa) si este responsabila de raportarea a peste 400.000 de cazuri pe zi in aceasta tara asiatica, potrivit unui studiu preliminar realizat de guvernul indian, relateaza…

- Tulpina indiana a COVID-19 poate creșre riscul de spitalizare in Marea Britanie, comparativ cu varianta britanica, a anuntat joi Public Health England, citata de Reuters și Agerpres . Varianta indiana a coronavirusului, denumita acum Delta, ar putea fi mai contagioasa decat varianta britanica denumita…

- "Am descoperit o varianta hibrida care combina virusul indian si cel britanic", a declarat sambata ministrul sanatatii Nguyen Thanh Long, la o reuniune nationala privind pandemia. "Principala caracteristica a acestui virus este ca se transmite rapid in aer. Concentratia virusului in gat si saliva creste…

- Premierul britanic Boris Johnson a declarat, vineri, ca varianta indiana a coronavirusului are potentialul sa perturbe programul de relaxare a restrictiilor din Marea Britanie, transmite Reuters.

- Varianta de coronavirus descoperita in India este mai contagioasa si prezinta caracteristici care ar putea reduce eficienta vaccinurilor, contribuind la accelerarea epidemiei in India, a avertizat sambata responsabila stiintifica a Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Soumya Swaminathan, potrivit…

- Responsabilii sanitari britanici au inclus vineri varianta indiana a coronavirusului SARS-CoV-2 in randul ”variantelor care determina ingrijorare” (”variants of concern”), in urma dovezilor ca aceasta se raspandeste mai usor, relateaza agentia Reuters. Public Health England (PHE) a desemnat astfel varianta…

- Directorul companiei BioNTech, Ugur Sahin, a sugerat, in aceasta saptamana, ca Europa ar putea ajunge la imunitate de turma „in iulie, cel tarziu pana in august”, dar a avertizat ca in continuare copiii vor fi incluși in categoria de risc pana nu incepe vaccinarea și pentru cei din grupele de varsta…

- Autoritatile italiene au confirmat luni doua cazuri de infectare cu varianta indiana a coronavirusului, ambele in regiunea Veneto, in nordul Italiei, a declarat la o conferinta de presa guvernatorul acestei regiuni, Luca Zaia, potrivit agentiilor Agerpres.