Tulpina Delta, mai greu de oprit prin vaccinare Guvernul israelian a comunicat ca analizele pe care le-a facut arata ca vaccinul Pfizer-BioNTech pare sa fie mai puțin eficient impotriva infecțiilor cauzate de varianta Delta comparativ cu alte tulpini de Covid-19, anunța CNN. Intr-o scurta declarație emisa luni, guvernul a declarat ca vaccinul a oferit 64% protecție impotriva infecției, datele fiind analizate pana pe 6 iunie. In mai – cand varianta Alpha domina in Israel și tulpina Delta nu se raspandise inca pe scara larga – vaccinul a fost eficient in 95,3% din cazuri, impotriva tuturor infecțiilor. Guvernul a adaugat ca vaccinul a dovedit… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

