Varianta indiana (delta) a SRAS-CoV-2 se raspandeste rapid in Europa si a devenit tulpina dominanta in mare parte a acestei regiuni, potrivit unor noi date, anunta luni Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) intr-un comnicat postat pe Twitter, noteaza News.ro.

Potrivit EMA, date provenind de la Filiala europeana a Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) si de la Centrul European de Preventia si Controlul Bolilor (ECDC) arata ca, in perioada 28 iunie-11 iulie, varianta delta era dominanta - in 19 dintre cele 28 de tari care secventiaza in mod suficient.

In aceste 19n tari, varianta…