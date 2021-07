Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul de Boli Infecțioase din Iași a anunțat ca depistarea a opt cazuri de infectare cu varianta Delta a COVID-19, la persoane din Iași și Bacau care s-au intors recent din Irlanda. „Vorbim garantat de transmisie comunitara”, a declarat pentru Libertatea prof. dr. Florin Roșu, managerul Spitalului…

- "Pacientul a ajuns in stare grava la noi. A necesitat ingrijiri specifice de Terapie Intensiva. S-a lucrat cu o echipa interdisciplinara, iar secventierea tulpinii s-a facut in laboratorul din cadrul spitalului, unde mai sunt in lucru alte 6 probe. S-a realizat ancheta epidemiologica si s-a stabilit…

- Tulpina Delta a Covid-19 este identificata la zece persoane din zona Moldovei. Șapte pacienți confirmați cu aceasta tulpina contagioasa sunt din județul Bacau. Printre cei șapte se afla o familie intreaga, reintoarsa din Norvegia, formata din șase... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Robotul de decontaminare cu raze UV acorda un ajutor considerabil medicilor și pacienților din spitalul ieșean. In țara mai sunt inca trei sisteme asemanatoare, toate amplasate in unitațile destinate ingrijirii pacienților COVID-19 pozitivi. In timp ce peste 50 de țari beneficiaza din plin de tehnologia…

- Postarea lui Iulian Bulai: "USRPLUS si aceasta guvernare fac autostrazi in Moldova! Si scoatem din saracie aceasta zona! Astazi, la motiunea simpla, am facut cadou ministrilor Cristian Ghinea, Catalin Drula si vicepremierului Dan Barna, mai multe mostre din forajele geo pentru A7. Unde in curand vom…

- Primul tronson din Autostrada A7, care leaga Moldova de București, a fost lansat la licitație, arata un anunț publicat pe Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP). Contractul presupune execuția lucrarilor pentru Autostrada Ploiești – Buzau,... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Medicul Adrian Marinescu, directorul medical al Institutului “Matei Bals”, a vorbit miercuri, in timpul emisiunii “Talk B1”, prezentat de Irina Patraru, pe B1 TV, despre ciuperca neagra, o noua complicație aparuta la pacienții cu forme grave de COVID-19. Specialistul a explicat ca mucormicoza este destul…

- Institutul Național de Sanatate Publica (INSP) anunța ca pana pe 11 aprilie, la noi in țara, au fost confirmate 863 de cazuri cu noile variante ale Covid-19. Dintre acestea, 857 de infectari au fost inregistrate cu varianta britanica, patru cu varianta sud-africana și doua cazuri cu varianta braziliana.…