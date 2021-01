Explozie de vânzări pe piața imobiliară din Timiș, în decembrie

Piața imobiliară națională n-a înregistrat un recul în 2020, an marcat de restricții din cauza pandemiei, ba dimpotrivă, a crescut... The post Explozie de vânzări pe piața imobiliară din Timiș, în decembrie appeared first on Renaşterea bănăţeană . [citeste mai departe]