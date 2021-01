Noua varianta COVID-19 identificata in Africa de Sud poate sustrage anticorpii care o ataca in tratamentele care utilizeaza plasma sanguina de la pacienții recuperați anterior și poate reduce eficacitatea liniei actuale de vaccinuri, au declarat miercuri oamenii de știința, relateaza Reuters. Cercetatorii se straduiesc sa stabileasca daca vaccinurile care se desfașoara in prezent pe tot […] The post Tulpina COVID-19 sud-africana invinge tratamentul cu plasma și poate reduce eficacitatea vaccinului appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .