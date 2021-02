Stiri pe aceeasi tema

- Noua tulpina de coronavirus depistata in Regatul Unit este mult mai ușor transmisibila. Un studiu recent arata ca una din opt persoane care traiește in Regatul Unit a fost infectata. Studiul arata cat de rapid s-a raspandit noua tulpina de coronavirus in ultima luna. O persoana din 10 in Tara Galilor,…

- Noua tulpina de coronavrius din Africa de Sud a starnit ingrijorari in randul oamenilor de știința. Varianta africana de coronavirus s-ar fi raspandit pana in prezent in 12 țari. Printre statele in care a fost depistata tulpina se numara Germania, Marea Britanie, Finlanda, Franța și Israel. Specialiștii…

- Regatul Unit al Marii Britanii a aprobat vineri inca un vaccin anti-coronavirus. Agenția de reglementare medicala a aprobat vaccinul dezvoltat de Moderna. Conform Reuters, ministerul Sanatații din Marea Britanie va achiziționa peste 10 milioane de doze de vaccin. „Deja am vaccinat aproape 1,5 milioane…

- Regatul Unit al Marii Britanii a interzis ca de Revelion sa ne sarutam. Este inca o alta masura luata de UK in combaterea epidemiei de coronavirus. Autoritațile britanice recomanda ca in noaptea dintre ani sa nu uitam de distanțarea sociala, mai ales ținand cont de rapiditatea cuc are se transmite…

- Regatul Unit al Marii Britanii continua sa inregistreze cifre record ale bilanțului zilnic al epidemiei de coronavirus. Noua tulpina de coronavirus se raspandește mult mai repede, acesta fiind și principalul motiv pentru care numarul infectarilor crește de la o zi la alta. Bilantul deceselor asociate…

- Un prim caz de contaminare cu noua tulpina a virusului SARS-CoV-2 aparuta in Marea Britanie a fost descoperit vineri in Franta, la Tours (centru), a anuntat Ministerul Sanatatii. Persoana contaminata, un francez rezident in Regatul Unit, este asiptomatica si a fost izolata la domiciliu, potrivit comunicatului.…

- Vaccinul anti-coronavirus dezvoltat de producatorul Pfizer urmeaza sa fie in curand aprobat de autoritațile abilitate in domeniu din Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord. Vaccinul urmeaza sa fie autorizat in doar cateva zile, urmand ca livrarile sa fie demarate imediat dupa aprobare,…

