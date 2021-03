Tulpina britanică a Covid-19, depistată în Italia la o pisică Tulpina britanica a coronavirusului a fost descoperita la o pisica din Novara, regiunea Piemont. Este primul caz de acest fel din Italia. Tulpina a fost identificata de un laborator la analizele unei pisici in varsta de opt ani, care locuiește in zona Novara, intr-o casa. Simptomele respiratorii la pisica au aparut la aproximativ zece zile […] The post Tulpina britanica a Covid-19, depistata in Italia la o pisica appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Tulpina britanica a coronavirusului a fost depistata la o pisica din Italia, conform anunțului facut joi de Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Piemonte Liguria e Valle d’Aosta, scrie agentia Ansa. Pisica in varsta de opt ani a inceput sa aiba probleme respiratorii la aproape 10 zile dupa ce stapanii…

- Tulpina britanica a coronavirusului a fost descoperita la o pisica din Novara, regiunea Piemont. Este primul caz de acest fel din Italia. Tulpina a fost identificata de un laborator in analizele unei pisici din Novara, regiunea Piemont. Este vorba despre o pisica in varsta de opt ani, care locuiește…

- Cazul unui barbat din Bihor care a fost depistat pozitiv cu varianta N501Y intr-un timp record de numai cateva ore arata ca metoda secvențierii cu rezultat in 7-10 zile poate fi inlocuita de alta mai rapida și mai eficienta. Autoritațile sanitare din județul Bihor au reușit ca, in 24 de ore, sa confirme…

- Coordonatorul DSU, Raed Arafat susține ca numarul de infectari cu Covid-19 este in creștere și ca niciun scenariu nu este exclus cu privire la numarul de cazuri zilnice la care s-ar putea ajunge. Coordonatorul DSU atrage atenția ca in aceasta perioada s-a remarcat o mai mare prezența a tulpinii britanice…

- O mutatie detectata la varianta britanica de COVID-19 ar putea ajuta virusul sa evite sistemul imunitar. Consecintele sunt deosebit de grave: imunitatea dupa vaccinare ar putea fi compromisa, arata rezultatele unor studii citate de presa britanica. Mutatia, denumita E484K, a fost depistata in 11 esantioane…

- Tulpina britanica de Covid-19 este mult mai agresiva și mult mai molipsitoare, iar in multe țari a produs deja efecte dezastruoase, inclusiv in Romania fiind deja depistat un astfel de focar. Tulpina britanica de COVID-19 a fost studiata la microscop și fotografiata. Aceasta a fost recoltata de la un…

- Autoritatile americane ar trebui sa se astepte la ce este mai rau in legatura cu noua tulpina a coronavirusului, a declarat duminica expertul-sef in boli infectioase din SUA, dr. Anthony Fauci, potrivit DPA. “Trebuie se ne asumam acum ca (versiunea) care circula in special in Marea Britanie are o crestere…

- Inca patru membri ai familiei tinerei de 27 de ani din Campurelu, județul Giurgiu, care a fost depistata cu noua tulpina de COVID-19, au fost confirmați cu SARS-COV-2. Potrivit DSP Giurgiu tanara s-a prezentat, impreuna cu copilul, la camera de garda a UPU din cadrul Institutului Matei Balș, prezentand…