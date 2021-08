Stiri pe aceeasi tema

- Cei care ajung sambata in portul militar din Tulcea pot vedea tehnica de lupta a Regimentului 307 Infanterie Marina din Babadag si pot urca la bordul vedetelor fluviale ale Divizionului 88. Ziua Portilor Deschise in portul militar este organizata in contextul Zilei Marinei Romane, iar evenimentul…

- Statul Major al Fortelor Navale organizeaza in orasele Constanta, Mangalia, Braila si Tulcea o serie de activitati dedicate Zilei Marinei Romane, marcata pe 15 august, pentru o parte dintre acestea fiind permisa participarea publicului, cu respectarea masurilor in vigoare pentru prevenirea raspandirii…

- La Constanta, publicul va putea vizita fregata "Regele Ferdinand", un elicopter Puma Naval, dragorul maritim "Sublocotenent Alexandru Axente" DM 30 , vedetele blindate fluviale "Posada" 179 si "Rovine" 180 , nava maritima hidrografica "Alexandru Catuneanu". Fortele Navale Romane organizeaza sambata,…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat o serie de decrete de decorare a unor drapele de lupta. Printre acestea se numara si Drapelul de Lupta al Batalionului 341 Infanterie "Constanta", dar si cel al Regimentului 307 Infanterie Marina "Heracleea" Babadag. Astfel, in semn de apreciere a inaltului…

- Drapele de lupta, decorate de presedintele Klaus Iohannis Foto arhiva: Administrația prezidențiala Presedintele Klaus Iohannis a înmânat, miercuri, în cadrul unei ceremonii militare desfasurate la Arcul de Triumf, distinctiile conferite drapelelor de lupta ale unitatilor participante…

- Heroes' Day will be marked on Thursday by the Romanian Naval Forces through numerous activities organized in Constanta, Braila, Tulcea, Babadag, Bucharest and in Ciurea commune, Iasi County, to honour the Romanian heroes who died in the line of duty over time. In Constanta, Braila and Tulcea, the…

- "SUMMER STORM 21": Puscasii marini gata de debarcare pe litoral prin lupta.Compania 1 Infanterie Marina din cadrul Regimentului 307 Infanterie Marina este pregatita pentru dislocarea in cadrul exercitiului de antrenament in teren "SUMMER STORM 21" in perioada 07 11.06.2021.Exercitiul are ca scop cresterea…

- Trageri cu armamentul de infanterie de pe ambarcatiunile de asalt pe lacul RazelmPuscasii marini de la Regimentului 307 Infanterie Marina HERACLEEA au desfasurat trageri cu armamentul de infanterie de pe ambarcatiunile usoare de asalt pe Lacul RAZELM.Puscasii marini au executat mai multe sedinte individuale…