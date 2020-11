Stiri pe aceeasi tema

- Produsul Intern Brut a inregistrat un declin de 4,4% in zona euro si de 4,3% in Uniunea Europeana, in trimestrul trei din 2020, comparativ cu perioada similara din 2019, cel mai sever recul fiind inregistrat in Spania si Romania, arata datele publicate vineri de Oficiul European pentru Statistica…

- Organizatorii primei curse de Formula 1 din Vietnam au anuntat, vineri, ca a anulat Marele Premiu din acest an, care initial fusese programat in aprilie, si apoi reprogramat, din cauza pandemiei de coronavirus, transmite Reuters potrivit Agerpres. ''A fost o decizie extrem de dificila, dar necesara,…

- Ultimele doua saptamani au reprezentat pentru Romania cea mai mare explozie de cazuri de coronavirus de la inceputul pandemiei și pana acum. Daca luni (saptamana trecuta) inregistram 1.591 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2, numarul infectarilor a urcat rapid și a depașit joi pragul de…

- Europa a inregistrat in ultimele zile recorduri negative in lupta cu pandemia de coronavirus. Mai multe state, printre care Franta, Marea Britanie, Romania si Republica Moldova au raportat joi cel mai mare numar de infectari cu COVID-19 de la inceputul pandemiei.

- E haos in Romania, la doua saptamani de la deschiderea școlilor. Un sfert din școli fac ore online, iar elevii merg la școala prin rotație. Aproximativ un sfert din școlile din Romania sunt in scenariul galben, iar elevii vin la cursuri prin rotație. Asta reiese dintr-un raport al Ministerului Educației…

- Ziarul Unirea Din cauza pandemiei de coronavirus, Unirea Alba Iulia are probleme majore de lot și in privința calendarului Divizionara terța Unirea Alba Iulia traverseaza momente critice din cauza pandemiei de coronavirus, ce a lovit din plin efectivul gruparii din Cetatea Marii Uniri. Astfel, in cursul…

- Anul școlar 2020-2021 a inceput oficial luni, 14 septembrie, cand elevii s-au intors in banci dupa o vacanța mai lunga decat de obicei, din cauza pandemiei de COVID-19. Și tot din cauza pandemiei, mulți elevi se vor intoarce sa faca școala acasa, mai...

- Inchiderea scolilor din cauza pandemiei de COVID-19 a lasat o treime dintre elevii din lume, adica 463 milioane de copii, in imposibilitatea de a beneficia de o forma de invatamant, in lipsa accesului la echipamente si la tehnologii precum internet, televiziune sau radio, transmit AFP si dpa.'Numarul…