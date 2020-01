Tulcea: Zile de sărbătoare la grecii din comuna Izvoarele Grecii din comuna tulceana Izvoarele sarbatoresc familia, zilele acestea, printr-o serie de obiceiuri care marcheaza si inceputul anului, marti dupa-amiaza in centrul atentiei fiind tinerele care s-au maritat anul trecut. Sarbatoarea a inceput luni, dupa intrecerea cailor organizata de Boboteaza de catre autoritatile locale in centrul satului, cu udatul tinerilor care s-au insurat anul trecut. "Nu mai sunt tineri prin sat. Aseara (luni seara - n.r.), in ajunul Craciunului pe rit vechi, am fost si am colindat prin sat. Acum pregatim muzica pentru sarbatoarea mireselor. O sa fie hora mare aici,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

