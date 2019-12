Stiri pe aceeasi tema

- Mobilizare, pentru ajutorarea unui cadru didactic al Colegiului Național „Mihai Eminescu”. Colegii, elevii și cunoscuții fac un apel catre buzoieni sa doneze sange pentru doamna profesoara Elena Dogaru, care urmeaza sa fie supusa unei intervenții chirurgicale complexe. „DONEAZA SANGE! Dna profesoara…

- Astazi, peste 40 de politisti din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau, care au indeplinit condițiile de eligibilitate, au trecut pragul Centrului de Transfuzie Sanguina Buzau pentru a face un gest de umanitate fata de semenii aflati la nevoie. „Nu putem trece cu vederea beneficiile pe care…

- O campanie de donare de sange si o alta de preventie au fost lansate astazi la Institutul Clinic Fundeni. Angajatii vor dona sange care va fi apoi utilizat pentru pacientii unitatii medicale.

- Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanta si Primaria Navodari organizeaza joi, 17 octombrie, intre orele 08:30 13:30, o actiune de donare de sange, la Centrul de Zi pentru Copii si Persoane in Varsta din Navodari langa Serviciul Taxe si Impozite , din Strada Sanatatii, nr. 2.Conditii de donareLa…

- Nu aduc banii nici fericire și nici sanatate, in schimb muncim pana ne epuizam și apoi adunam bani sa ne vindecam. Așa ca incercam sa va convingem sa investiți mai multa atenție in prevenție și nu in tratament.

- Cu prilejul campaniei de donare de sange desfasurata simultan in Ucraina si in Romania, in perioada 18-20 septembrie 2019, reprezentantii Centrului de Transfuzie Sanguina Suceava au lansat un apel privind nevoia „crescuta si permanenta de sange si produse de sange", asigurarea ...

- O scurgere de gaze a produs o explozie la etajul cinci al unei cladiri a laboratorului Vector din Rusia. Situat in regiunea Novosibirsk din Siberia, laboratorul este unul dintre cele doua lume care are virusul variolei și mostre de Ebola, scrie The Guardian. Explozia s-a produs in timp ce intr-una dintre…

- Raportul IDMC compileaza date oferite de guverne, agentii umanitare ale ONU si mass-media privind deplasarile interne inregistrate in perioada ianuarie-iunie 2019.Potrivit acestuia, vremea extrema, in principal furtunile si inundatiile, a determinat un numar record de 7 milioane de noi…