Tulcea: Valabilitatea permiselor de pescuit, prelungită până la începutul prohibiţiei din 2021 Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii (ARBDD) din Tulcea a anuntat, miercuri, intr-un comunicat de presa remis AGERPRES, ca valabilitatea actelor in baza carora se desfasoara activitatea de pescuit in rezervatie a fost prelungita pana la inceputul prohibitiei generale a pescuitului de anul viitor. Decizia a fost luata marti, in contextul in care pentru desfasurarea activitatii de pescuit este necesara publicarea in Monitorul Oficial a Ordinului privind aprobarea masurilor de reglementare a efortului de pescuit si cotele de pescuit alocate pentru anul 2021 si a Ordinului privind nominalizarea…

