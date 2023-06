Tulcea: Un sofer cu permisul suspendat a fost depistat de politisti

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de frontiera au identificat in fluxul de calatori un strain care deținea un document falsificat. Din declarații s-a aflat ca actul a fost cumparat contra sumei de 500 de dolari. In data de 23 mai a2023, in punctul de trecere a frontierei Otaci s-a prezentat pentru efectuarea formalitaților…

- Un sofer baut, drogat cu cocaina si care avea permisul de conducere suspendat a fost oprit in trafic de catre politistii suceveni, pe o strada din municipiul Suceava. Oamenii legii au constatat ca barbatul ii transporta in masina, pe bancheta din spate, pe cei doi copii ai sai dar si pe un al treilea…

- Polițiștii de la Serviciul Rutier Suceava, care se aflau in misiune de patrulare vineri seara, in centrul municipiului Suceava, au luat la un moment dat urma unui autoturism Dacia Duster despre care aveau date ca este condus de un barbat care nu avea dreptul de a conduce, in sensul ca avea permisul…

- Un accident grav s-a produs intr-o localitate din Arad, dupa ce un șofer drogat și cu permisul suspendat a creat haos pe strazile din oraș. Tanarul de 29 de ani a intrat, in cele din urma, cu mașina intr-un gard. Polițiștii au ajuns imediat la fața locului, iar rezultatele testului pentru depistarea…

- Inspectoratul de Politie Judetean Tulcea a transmis ca politistii au depistat un barbat in varsta de 54 de ani ce conducea un autoturism pe o strada din orasul macin. "Ieri, 4 mai a.c., politistii rutieri din cadrul Politiei Orasului Macin, in timp ce se aflau in exercitarea atributiilor de serviciu,…

- Un cetatean libanez in varsta de 42 de ani este cercetat penal dupa ce a fost prins de politistii giurgiuveni in timp ce se afla la volanul unui autoturism pe DN 6, in localitatea Mihailesti, desi avea dreptul de a conduce suspendat, potrivit Agerpres."Pe DN 6, in localitatea Mihailesti, judetul…

- Cetatean roman depistat de politistii de frontiera conducand un autoturism in localitatea Sipotele, avand permisul suspendat. Potrivit unui comunicat al Garzii de Coasta, politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au depistat, pe raza localitatii Sipotele, un cetatean roman, conducand un autoturism…

- Un șofer din județul Alba a fost depistat de polițiști conducand cu permisul suspendat Un șofer din județul Alba a fost depistat de polițiști conducand cu permisul suspendat La data de 15 martie 2023, in jurul orei 10,30, polițiștii Secției 9 Poliție Rurala Campeni au oprit, pentru control, un autoturism…