Tulcea: Un nou traseu turistic în Munţii Măcinului, între Celic-Dere şi Alba Administratia Parcului National Muntii Macinului (APNMM) a obtinut omologarea celor 27 de trasee turistice montane din cei mai vechi munti din Romania si a inceput luna aceasta procedura pentru certificarea unui nou traseu. Directorul APNMM, Viorel Rosca, a declarat pentru AGERPRES ca noul traseu are o lungime de 12 kilometri, va pleca din zona manastirii Celic-Dere si se va opri in satul Alba. "Muntii Macinului reprezinta o sinteza floristica a doua continente, iar acest traseu este o sinteza peisagistica si floristica a tot ceea ce inseamna Muntii Macinului. Altfel spus, este o concentrare nemaiintalnita,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Poate doua dintre cele mai afectate localitați din județul Alba sunt astazi SEBEȘUL și CUGIRUL! 1. SEBEȘ Romania a ajuns pe primul loc in Europa la incidența de cancer, iar SEBEȘUL și imprejurimile sale pe primele poziții la nivel național. SANATATEA noastra este un preț prea mare pe care il platim…

- Agentii economici care exploateaza trei cariere de piatra din judetul Tulcea au solicitat Administratiei Parcului National Muntii Macinului (APNMM) acordul pentru cresterea capacitatii de exploatare a unitatilor, pe fondul cererii mari de piatra, inregistrata din partea constructorilor implicati in…

- Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii (ARBDD) a obtinut acordul UNESCO pentru infiintarea unei rezervatii transfrontaliere Romania-Ucraina-Republica Moldova, a anuntat guvernatorul Deltei, Ion Munteanu, in contextul implinirii, marti, a 30 de ani de la constituirea Rezervatiei. …

- Lupta pentru locul de primar al orașului ZLATNA a inceput. Candidații care și-au anunțat pana acum intenția de a ocupa aceasta funcție sunt: Florin Nicolae Nistor – PSD, Cristian Cimpean – USR-PLUS, Silviu Ponoran – PNL, Gheorghe Florin Crișan – PRO Romania, Daniel Demenic – ALDE. Citește SONDAJ ALBA24:…

- Se pare ca noul coronavirus este cu mult mai deștept decat unele comune care se cred „smart”, unde o familie de 5 persoane care tocmai se pregatea sa plece in concediu a fost depistata pozitiv la infecția cu noul coronavirus. Astazi au fost raportate, in ultimele 24 de ore, 5 cazuri de COVID-19 in comuna…

- In cursul dimineții de astazi, 26 iulie 2020, au mai fost confirmate inca 22 decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns la 2.187. In intervalul 25.07.2020 (10:00) – 26.07.2020 (10:00) au fost inregistrate 22 de decese (17 barbați și 5 femei), ale unor pacienți infectați…

- Turistii prefera zonele izolate din Delta Dunarii pentru a-si petrece concediul in conditii de siguranta, in contextul pandemiei de coronavirus, iar reprezentantii unor unitati de cazare si-au amanat planurile pentru a-i atrage pe clienti, astfel incat sa asigure normele de protectie sanitara, relateaza…

- Administratia Parcului National Muntii Macinului (APNMM) a inceput procedura de omologare a celor 27 de trasee turistice montane din cei mai vechi munti din Romania, primul act oficial necesar in acest sens fiind acordul primit vineri din partea consilierilor judeteni. Directorul APNMM,…