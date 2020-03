Stiri pe aceeasi tema

- Inca 4 cazuri de infectare cu noul coronavirus, numarul la nivel național ajungand la 86. Caz 83 Barbat, 32 ani din Timișoara, venit din Italia in 12.03, aflat in carantina, confirmat in 13.03. Caz 84 Femeie, 41 ani, din Timișoara, venita din Italia in 12.03, aflata in carantina, confirmata in 13.03.…

- Inca un caz de coronavirus a fost confirmat, in urma cu puțin timp, in Romania! Este cel de-al șaselea de azi și cel de-al 53-lea la nivel național. Este vorba despre un barbat de 53 ani, din județul Covasna. Acesta a venit din Italia, de la Trentino, pe data 8 martie. El s-a autoizolat la domiciliu…

- Un barbat din Craiova, autoizolat la domiciliu pe fondul alertei de COVID-19, a fost operat in aceasta dimineata la Spitalul Judetean de Urgenta din Craiova. Autoritatile sustin ca au fost luate toate masurile necesare intr-o astfel de situatie.

- Managerul Spitalului de Boli Infectioase din Iasi, Carmen Dorobat, a declarat, astazi, ca un barbat in varsta de 72 de ani din zona municipiului Pascani, care s-a intors recent din Italia, va fi adus la unitatea medicala pentru investigatii medicale, intrucat este suspect de infectare cu coronavirus.…

- Autoritațile din Romania au confirmat in aceasta dupa amiaza ca un barbat in varsta de 71 de ani din Suceava a fost diagnosticat cu noul coronavirus. Persoana este internata in momentul de fața sub supravegherea medicilor, avand in vedere ca are și alte complicații medicale. Suceveanul este al șaselea…

- Un bebeluș de opt luni și mama acestuia, care se intorsese recent din Italia, au fost izolați in Secția de Pediatrie a Spitalului Județean de Urgența Targu-Jiu, copilul fiind suspect de infecție cu noul coronavirus, transmite Antena 3. Potrivit directorului SJU Targu-Jiu, Dumitru Vienescu, bebelușul…

- Ziarul Unirea Un posibil nou suspect de coronavirus: Un barbat de 64 de ani, recent intors din Italia, a fost transportat la Spitalul de Boli Infecțioase din Sibiu Un posibil nou suspect de coronavirus: Un barbat de 64 de ani, recent intors din Italia, a fost transportat la Spitalul de Boli Infecțioase…

- "In momentul de fata la vivelul judetului Iasi exista o singura persoana cu suspiciuni de coronavirus. S-a intors recent cu avionul din Italia. Acesta a intrat in carantina la domiciliu, unde se afla in monitorizare pentru 14 zile", ne-a declarat Lucian Indrei, seful DSP Iasi.: Daca apar simptomele…