Un tulcean care si-a dat disparut copilul, in varsta de opt ani, a fost sanctionat cu avertisment de politisti, din cauza ca nu si-a supravegheat copilul in timp ce acesta se juca, a anuntat sambata Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ). Barbatul si-a dat disparut copilul vineri, in jurul orei 17.15, iar in urma sesizarii toate patrulele de ordine publica aflate in teren au fost angrenate in activitatile de cautare a minorului. "De asemenea, pentru gestionarea evenimentului, s-a constituit o echipa de cercetare, care s-a deplasat la locul disparitiei, unde s-au efectuat verificari. In urma activitatilor…