Tulcea. Ultima zi de pescuit stiuca in Delta

- Pescarii care locuiesc in județele Tulcea și Constanța spun ca iși doresc doar sa munceasca și sa fie lasați in pace. Aceștia susțin ca nu este posibil ca nevoile lor sa fie puse pe plan secund și munca lor sa nu fie luata in serios.Pescarii amenința cu protestele și cer ca Ministerul sa le rezolve…

- Proiectul "Apararea complexa a localitatilor situate in Delta Dunarii pentru minimizarea riscului inundatiilor asupra vietii, judetul Tulcea" a fost promovat prin HG 28 2022 si publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, dupa ce la inceputul acestei an Guvernul Romaniei a aprobat investitia la propunerea…

- Programul de vizitare a Centrului muzeal ecoturistic Delta Dunarii din Tulcea si a Basilicii paleocrestine din Niculitel a fost modificat, din cauza cresterii pretului la energia electrica, a declarat marti, pentru AGERPRES, managerul Institutului de Cercetari Eco-Muzeale "Gavrila Simion" (ICEM),…

- „Participarea la targurile internationale nu trebuie sa devina un fenomen de casta, dar trebuie sa avem instrumente eficiente ca antreprenorul roman sa identifice piete noi de desfacere si sa atraga clienti noi, real interesati de bunurile si serviciile disponibile la noi in tara. Noile acte normative…

- Colegiul Economic "Delta Dunarii" din Tulcea, organizeaza concurs pentru ocuparea functiilor contractuale, vacante, dupa cum urmeaza: muncitor cu atributii de fochist ndash; 1 post; paznic ndash; 2 posturi; muncitor intretinere atelier scoala cu atributii de electrician ndash; 1 post.Conditiile specifice…

- Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii ARBDD vrea ca anul viitor sa extinda perioada de prohibitie a pescuitului comercial pe bratul Chilia al Dunarii, sa reglementeze pescuitul racilor si sa extinda zonele de refacere biologica a unor specii de pesti.Guvernatoarea Rezervatiei, Atena Groza,…

- "Vasul plutitor care va gazdui primul centru de recuperare pentru copiii cu dizabilitati din Delta Dunarii a fost repus pe linia de plutire si a ajuns la Tulcea pentru inspectia tehnica, dupa un proces complex de ranfluare care a durat aproximativ trei saptamani. Plutitorul ancorat la Mahmudia a fost…

- Pontonul plutitor de la Mahmudia pentru copii cu dizabilitati a fost repus pe linia de plutire, dupa ce in urma cu o luna acesta s-a rasturnat. Acesta a fost dus la Tulcea pentru o inspectie tehnica, dar si pentru curatare si reparatii, conform news.ro. Reprezentantii Fundatiei Sera Romania,…