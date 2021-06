Stiri pe aceeasi tema

- Pe raza judetului Constanta, Danut va alerga pe traseele: Ostrov Adamclisi, Adamclisi Mangalia, Mangalia Constanta, Constanta Mihai Viteazu.Corpul National al Politistilor a initiat campania "Turul Romaniei in pasi de alergare ", prin care se doreste sa vina in sprijinul copiilor politistilor decedati…

- Prefectul judetului Tulcea, Marcel Ivanov a transmis un mesaj cu prilejul Zilei Invatatorului, prin care a precizat ca simte recunostinta deplina pentru fiecare generatie pe invatatorii au indrumat o. La multi ani, doamnelor si domnilor invatatori, calauzitori ai viselor si destinelor noastre din copilarie…

- Calarasiul va fi traversat de maratonistul Danut Cernat intr-o campanie umanitara. Corpul National al Politistilor a initiat „Campania Turul Romaniei in pasi de alergare!“ prin care doreste sa vina in sprijinul copiilor politistilor decedati de COVID 19.

- Autoritatile tulcene, militari si asociatii de veterani au marcat, duminica, ziua de 9 Mai printr-un ceremonial restrans desfasurat la Monumentul Independentei din municipiu. Evenimentul organizat de Prefectura judetului si Garnizoana Tulcea a cuprins un serviciu intonarea imnurilor Romaniei…

- Data de 8 mai marcheaza Ziua egalitatii de sanse intre femei si barbati. Prefectul judetului Tulcea, Marcel Ivanov a transmis un mesaj cu aceasta ocazie.Prefectul a precizat ca egalitatea de sanse este stalpul societatii moderne.Egalitatea de sanse este stalpul societatii moderne. Doar prin respectarea…

- Peste 15% din populatia judetului Tulcea a primit cel putin o doza de vaccin, iar numarul medicilor de familie implicati in campanie de imunizare in cabinetele proprii a ajuns la 30, a anuntat joi Prefectura judetului, intr-un comunicat transmis AGERPRES. Datele centralizate la nivelul Directiei…

- Vaccinarea anti-COVID-19 si asigurarea securitatii turistilor in timpul transportului in Delta Dunarii sunt principalele provocari ale autoritatilor judetului Tulcea, la inceputul sezonului turistic. In opinia prefectului judetului Tulcea, Marcel Ivanov, operatorii turistici sunt pregatiti sa-i primeasca…

- Trei cadre medicale din Tulcea incep, miercuri, un curs de specializare la Institutul „Matei Bals” din Bucuresti, conditie necesara pentru darea in folosinta a laboratorului de testare al Directiei de Sanatate Publica (DSP). Lipsa cadrelor instruite este o cauza a nefunctionarii laboratorului, a anuntat…