- Politistii de frontiera din cadrul Grupului de Nave Sulina au intervenit pentru salvarea a opt persoane care au cazut dintr-o barca, in Dunare, fiind in pericol de inec, se arata intr-un comunicat al Politiei de Frontiera. “In data de 13.07.2018, ...

- Politistii de frontiera din cadrul Grupului de Nave Sulina au intervenit pentru salvarea a opt persoane care au cazut dintr o barca, in Dunare, fiind in pericol de inec.In data de 13.07.2018, in jurul orei 16.30, politistii de frontiera din cadrul Grupului de Nave Sulina au fost sesizati telefonic de…

