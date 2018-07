Tulcea: Trei persoane au murit înecate, iar o alta este dată dispărută, în satul Măgurele Trei persoane, printre care doi minori, au murit, iar o alta este data disparuta, dupa ce au incercat, marti seara, sa traverseze cu o caruta un parau al carui debit a crescut pe fondul unei ploi torentiale. Apelul de urgenta din satul Magurele, comuna Topolog, a fost primit marti seara, iar pentru gasirea celor patru persoane, bunici si nepoti, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta a mobilizat o autospeciala de stingere cu apa si spuma, un SMURD, un autocamion de interventie, o barca pneumatica, o autospeciala de munca operativa si 15 subofiteri. In timpul cautarilor desfasurate… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

