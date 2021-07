Tulcea: Tabăra de ecologie a proiectului 'Deltă curată. Comunitate responsabilă', la final Aproximativ 50 de copii din comuna Murighiol au participat, in aceasta saptamana, la tabara de ecologie organizata in cadrul proiectului "Delta curata. Comunitate responsabila", desfasurat in cadrul programului "Cu apele curate". Proiectul este coordonat de Asociatia 37, alaturi de Scoala gimnaziala din Murighiol si de asociatia Seneca si a inceput acum aproximativ doua saptamani cu o campanie de igienizare in Delta, organizata cu prilejul Zilei Dunarii. "Avem campanii lunare cu satenii din Dunavatu de Jos. Sunt foarte bucuroasa ca acolo exista un nucleu foarte puternic care in fiecare luna isi… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

