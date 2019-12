Stiri pe aceeasi tema

- Medicii trag un important semnal de alarma dupa ce un barbat din Iași a intrat in coma la scurt timp dupa ce a mancat o conserva de pește preparata in casa, scrie Antena 3. Starea de sanatate a...

- O bucata de gheața albastru deschis, de peste un kilogram, a cazut prin acoperișul unei sere, la o familie din Targu frumos, judetul Iasi. La impactul cu solul, s-a rupt in mai multe fragmente. Unul dintre ele, de aproximativ 400 de grame, este analizat de fizicienii din Iași, iar concluziile vor fi…

- In perioada 21 – 31 octombrie 2019, Universitatea „Cuza" din Iasi programeaza mai multe evenimente aniversare.Acestea sunt dedicate aniversarii a 159 de ani de la fondare. Este vorba despre momentul aparitiei primei institutii moderne de invatamant superior a Romaniei. Joi, de la ora 10:00, se deruleaza…

- Astazi, Mihai Irimia ar fi implinit 77 de ani.Nascut la 24 octombrie 1942, in comuna Urecheni, judetul Neamt, si format la Universitatea "Al. I. Cuza" din Iasi, Facultatea de Istorie si Filozofie, Mihai Irimia vine in Constanta in 1965, cand este repartizat la Muzeul Regional de Arheologie Dobrogea…

- ""Strigau oamenii dupa masina. Opreste masina ca ne omori..." Este de neimaginat cita poluare. Este fix centrul Iasului, in fata la Universitatea de Medicina si Farmacie din Iasi, Bd Independentei. Asa ceva nu s-ar mai intimpla niciodata daca fiecare palma din oras ar fi monitorizata adecvat, daca fiecare…

- Pe data de 12 octombrie, istoricul Valentin Ciorbea implineste 73 de ani. Nascut in 1946 in localitatea Intregalde, judetul Alba, a absolvit cursurile Facultatii de Istorie si Filosofie, specialitatea Istoria Romaniei, la Universitatea "Al. I. Cuzaldquo; din Iasi, sectia Istorie. Destinul l a adus la…

- Mai multi neurochirurgi si studenti de la Universitatea de Medicina si Farmacie "Grigore T. Popa" din Iasi au decis sa le vorbeasca elevilor si pasionatilor de neurostiinte despre secretele creierului. Evenimentul, care va avea loc in perioada 18-22 septembrie, este la a cincea editie. In cadrul evenimentului…