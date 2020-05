Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia de Management al Destinatiei Turistice Delta Dunarii va deschide sambata, la ora 19.00, sezonul turistic in rezervatie, cu o prima sesiune live pe facebook a Soundrise Festival, eveniment anuntat initial pentru perioada 30 iulie-3 august, la Sulina, noteaza Agerpres. La festival vor sustine…

- Prima editia a Soundrise Festival, eveniment organizat pentru promovarea Deltei Dunarii, care ar fi trebuit sa se desfasoare la Sulina in perioada 30 iulie - 2 august, va avea loc online din cauza restrictiilor impuse de lupta cu pandemia de SARS-CoV-2. La sesiunea live vor participa sambata, incepand…

- Florin Chilian, Ada Milea, Fara Zahar, SPAM si Folk Frate la prima sesiune live a SOUNDRISE FESTIVAL Printre evenimentele programate de catre Asociatia de Management al Destinatiei Turistice Delta Dunarii in 2020, in scopul promovarii Deltei Dunarii si a deschiderii destinatiei turistice catre un public…

- Insula Matita, unica in inima Deltei, aflata in apropierea lacurilor Matita si Babina, este probabil singura care poate fi achizitionata in acest moment in Romania pentru 350.000 de euro, potrivit Artmark Historical Estate, potrivit news.ro.Delta Dunarii, inclusa in patrimoniul mondial al…

- Delta Dunarii, inclusa in patrimoniul mondial al UNESCO in 1991, este una dintre cele mai spectaculoase rezervatii naturale din Europa. Insula Matita se gaseste la aproximativ 45 km de Tulcea, in mijlocul triunghiului format de Chilia Veche, Sulina si Mila 23, la intersectia Lacurilor Matita si Babina. …

- In acest an, Delta Dunarii si Dobrogea de Nord propun noi evenimente, precum Soundrise Festival din Sulina sau festivalurile de gastronomie locala de la Lunca, Jurilovca. Aceste evenimente vor completa pe cele deja consacrate.

