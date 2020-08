Stiri pe aceeasi tema

- Capitala ramane orașul cu cele mai multe cazuri de COVID inregistrate in 24 de ore. La bilanțul de azi au fost confirmate 221 de noi infectari. Alte județe cu cifre ridicate sunt Argeș, Prahova, Dambovița și Bacau. La polul opus se afla satu Mare, unde a fost raportat un singur caz in ultima zi.Romania…

- Conform datelor furnizate azi de catre Grupul de Comunicare Strategica, numarul cazurilor noi de imbolnavire cu Covid-19 in Romania a crescut de ieri la 1.104. Dintre acestea, 129 sunt in Argeș! 167 de cazuri noi au fost raportate in București, 131 in Dambovița și 120 in Prahova. In cinci județe – Tulcea,…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat, luni, 681 de noi cazuri de imbolnavire cu COVID-19. Bilanțul total al cazurilor ajunge astfel de 38.139. Potrivit GCS, pana luni in Romania au fost confirmate 38.139 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. Dintre persoanele confirmate pozitiv,…

- Un test pentru depistarea coronavirusului, in Romania, se poate efectua pentru o suma cuprinsa intre 70 și 80 de euro. In schimb, in Germania, un test pentru coronavirus costa aproximativ 19 euro. Pretul unui test pentru coronavirus la clinicile private din Bucuresti si din tara variaza intre…

- Directia de Sanatate Publica Bucuresti a raportat 73 de cazuri de COVID-19 in Capitala in ultimele 24 de ore. Capitala este urmata de Dambovita cu 66 de noi cazuri de coronavirus, Arges si Brasov, fiecare cu cate 55 de cazuri noi, Buzau cu 43 de cazuri noi, Ialomita - 39 cazuri, Prahova - 35 cazuri…

- BILANT CORONAVIRUS 20 IUNIE 2020: Pana astazi, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 23.730 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 16.735 au fost declarate vindecate și externate. Pana astazi, 1.500 persoane diagnosticate…

- Grupul de Comunicare Strategica aduce la cunostinta populatiei ca pana astazi, 2 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 19.517 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID ndash; 19 coronavirus . Dintre persoanele confirmate pozitiv, 13.526 au fost declarate vindecate si externate.Numarul…

- Numarul persoanelor infectate cu coronavirus in Romania a ajuns la 16.871, dupa ce, duminica, au fost confirmate 167 de cazuri noi. Numarul deceselor a ajuns la 1.107.Azi, la ora 13.00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța ultimul bilanț COVID-19 in Romania: cate cazuri au fost confirmate in ultimele…