Inspectorii de munca au aplicat in primele trei saptamani ale acestei luni 14 amenzi in valoare totala de 144.000 de lei, cea mai mare parte a sanctiunilor, respectiv 100.000 de lei, fiind pentru munca nedeclarata. Inspectorul sef al Inspectoratului Teritorial de Munca (ITM), Alexandru Iordan, a declarat pentru AGERPRES ca verificarile desfasurate in primele trei saptamani ale lunii au avut printre obiective scaderea fenomenului cunoscut sub nunele de "munca la negru". "Controalele desfasurate in cadrul campaniilor din aceasta luna au doua componente, cea de preventie, trimitem tuturor agentilor…