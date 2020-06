Tulcea: Prohibiţia pescuitului în România s-a încheiat Pescuitul in mediul natural se reia, incepand de miercuri, dupa ce timp de aproape doua luni activitatea a fost restrictionata, conform ordinului de prohibitie emis de Ministerul Mediului si cel al Agriculturii.



Pescuitul se va relua in alte arii decat zonele de protectie pentru resursele acvatice sau in cele de refacere biologica, zone de pe rauri si paraie care se modifica anual si al caror numar a ajuns, in 2020, la peste 50.



In aceste zone care sunt marcate de asociatiile de pescari sunt interzise capturarea resursei naturale si lucrarile pe malurile apelor si in albii,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O tornada s-a format vineri in satul Curorani, situat la nord-vest de orasul Botosani. Meteorologii spun ca fenomenul apare cel mai adesea in Romania in lunile mai-iunie. In ultimul an, numarul si intensitatea tornadelor a crescut. Dupa anul 2006, au fost raportate aproape o suta de…

- Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii (ARBDD) din Tulcea a decis prelungirea valabilitatii documentelor emise anul trecut pentru desfasurarea in legalitate a activitatii de pescuit comercial pana la inceputul lunii iulie, a declarat vineri, pentru AGERPRES, guvernatorul Rezervatiei, Ion…

- Productia maxima de grau din acest an ar putea fi de 5 – 5,5 milioane de tone, fata de anii buni, in care a fost de 7 sau chiar 9 milioane de tone de grau, a declarat ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros. „Estimarile sunt destul de aproximative. Avem facute estimari si de catre…

- Un grup de organizatii neguvernamentale din domeniile educatiei, social si de mediu a trimis o scrisoare deschisa Ministerului Educatiei si Cercetarii prin care propune ca una din solutii pentru acoperirea necesarului de calculatoare pentru accesul elevilor la educatia online si offline, sa fie reconditionarea…

- "Romania - Stare de urgența": Invitat, Adrian Oros, ministrul Agriculturii 13.20 ROMANIA – STARE DE URGENTA. Tema editiei: Situatia agriculturii românesti dupa o iarna fara zapada, o primavara fara precipitatii si o perioada de pandemie. Ce am semanat si ce vom culege? Producator…

- Ministrul Mediului a acuzat, intr-o conferința de presa organizata marți, ca se incearca, prin rețele sociale sau in alte medii, sa se induca populației ideea „ca se taie padurile Romaniei și sunt trimise la export in țari din Europa sau in alte parți”. „In ultimele doua saptamani circula clipuri cu…

- Prohibitia pescuitului in apele de frontiera ale Romaniei, inclusiv in Delta Dunarii, va incepe sambata, potrivit ordinului adoptat de Ministerul Mediului si cel al Agriculturii, care are drept obiectiv protejarea speciilor de pesti in perioadele si zonele de reproducere. Ordinul comun…

- Toți membrii Comitetului pentru Situații Speciale de Urgența vor fi izolați la domiciliu deoarece este posibil ca aceștia sa fi fost expuși la coronavirus. Reamintim, senatorul PNL Virgil Chițac a fost depistat cu coronavirus, iar acesta s-a aflat luni in plen și a participat la ședințele partidului.Premierul…