Tulcea: Prohibiţia pescuitului în România, la final Pescuitul in Delta Dunarii s-a reluat, incepand de marti, iar Administratia rezervatiei Biosferei Delta Dunarii (ARBDD) a prelungit pana la inceputul lunii viitoare valabilitatea actelor in baza carora pescarii comerciali isi desfasoara activitatea. Ordinul de prohibitie a pescuitului emis de Ministerul Mediului si cel al Agriculturii pentru 2021 mentioneaza zonele de protectie pentru resursele acvatice vii si zonele de refacere biologica din Romania in care pescuitul continua sa fie interzis pana la finalul anului, in unele cazuri, fie pana la 15 iunie, in alte cazuri. In acest an, in Delta Dunarii,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

