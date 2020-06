Mai multi politisti si jandarmi din judetul Tulcea sunt cercetati pentru savarsirea infractiunii de purtare abuziva, dupa ce au imobilizat un barbat din satul Mihail Kogalniceanu care conducea un atelaj sub influenta bauturilor alcoolice si care nu a oprit la semnalele oamenilor legii.



Potrivit unui comunicat de presa remis marti de Inspectoratul Judetean de Jandarmi (IJJ), o patrula mixta aflata in misiune duminica, in jurul orei 19,25, pe raza localitatii Mihail Kogalniceanu, a observat un atelaj hipo in care se aflau trei barbati, trei femei si un minor.



"Intrucat barbatul…