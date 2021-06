Tulcea: Platformă româno-ucraineană de notificare a situaţiilor de urgenţă în Delta Dunării Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta, din judetul Tulcea, si Departamentul de Stat pentru Situatii de Urgenta al regiunii Odessa, Ucraina, au inceput testarea unei platforme comune de notificare a situatiilor de urgenta, realizata in cadrul proiectului "Joint Emergency Response Across Danube - JERAD 2Soft/4.2/70", finantat de Uniunea Europeana.



Proiectul inceput in luna februarie a anului trecut, se va incheia pe data de 25 februarie 2022 si si-a propus sa dezvolte o platforma de notificare comuna ca instrument al procesului decizional in cazul producerii unor situatii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

