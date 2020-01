Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul Grupului de Nave Sulina au descoperit doi cetateni romani care descarcau dintr-o ambarcatiune, peste 570 kilograme de peste, fara documente legale. In data de 23.01.2020, politistii de frontiera din cadrul Grupului de Nave Sulina, in urma unei sesizari din partea reprezentantilor…

- Jucarii susceptibile a fi contrafacute, in valoare de peste 100.000 de lei, au fost indisponibilizate de politistii de frontiera, in Portul Constanta, in urma verificarilor la un container cu marfa importata din China de o societate comerciala din Republica Moldova, a informat, marti, Garda de Coasta.…

- In luna decembrie, politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au participat la controlul amanuntit efectuat la un container sosit din China de catre lucratorii vamali din cadrul Biroului Vamal Constanta, ce avea ca destinatar o societate comerciala de pe raza localitatii Balti, Republica Moldova.…

- Peste 51.000 de dolari, un morun de aproximativ 100 de kilograme si zeci de kilograme de icre negre au fost confiscate de politistii de frontiera in urma a trei perchezitii domiciliare efectuate in judetele Constanta si Ialomita la suspecti de braconaj piscicol, a informat, marti, Garda de Coasta.…

- Cei șase transfugi algerieni care duminica au provocat un incendiu la bordul unei nave au fugit. Garda de Coasta precizeaza ca un echipaj al Politiei de Frontiera a supravegheat nava in care erau, la scara, potrivit Mediafax.Potrivit Garzii de Coasta, in noaptea de miercuri spre joi, in jurul…

- Politistii de frontiera din cadrul structurilor teritoriale ale Garzii de Coasta au depistat, in zona de competenta, cinci cetateni romani care transportau peste 200 kilograme de peste, fara sa aiba documente legale. In data de 07.11.2019, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Pardina au depistat, in zona de competenta, doi cetateni romani care transportau, intr un autoturism, aproximativ 50 kilograme de peste, fara documente legale. In data de 31.10.2019, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei…

- Politistii de frontiera au intocmit dosar penal pentru punerea in circulatie de marfuri contrafacute pe numele unui cetatean roman, in urma descoperirii, intr-un container sosit din China, a unor bunuri in valoare de peste 258.000 lei, informeaza Garda de Coasta. Conform sursei citate,…