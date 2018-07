Politistii tulceni au aplicat, in cinci zile, peste 50 de sanctiuni contraventionale pentru depasirea vitezei legale, utilizand un cinometru Laser TruCam, echipament de ultima generatie pentru masurarea vitezei autovehiculelor. Inspectorul sef al Inspectoratului de Politie al Judetului (IPJ), Daniel Gradinaru, a declarat miercuri, intr-o conferinta de presa, ca pistolul radar prezinta avantajul de a putea fi folosit atat in timpul zilei, cat si in timpul noptii. "Avantajele acestui sistem consta in faptul ca poate functiona pe timp de zi si de noapte si in faptul ca nu poate fi detectat de aparatele…