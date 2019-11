Stiri pe aceeasi tema

- Turismul legat de pescuitul sportiv in Delta Dunarii a crescut cu 15% anual, sustine unul din operatorii turistici din zona Uzlina, Dan Ghinescu, care de sapte ani organizeaza un concurs pentru pescari in mediul natural din Rezervatie. "Fenomenul pescuitului sportiv a crescut foarte mult…

- Delta Dunarii poate deveni unul dintre furnizorii principali de materie prima pentru bucatariile restaurantelor de lux din Romania si din strainatate, datorita vongolelor, scoici de dimensiuni mici, care ar putea fi exploatate din perimetrul Rezervatiei Biosferei Delta

- Pretul cazarii in hotelurile si pensiunile din Romania a crescut, in acest an, cu 9% fata de 2018 si cu 55% fata de 2017, conform datelor portalului de rezervari hoteliere Travelminit.ro, transmise marti. Tichetele de vacanta au influentat pretul hotelurilor in 2019, Travelminit raportand…

- Unii turisti care-si petrec concediile in Delta Dunarii prefera sa pescuiasca in incinte private decat in mediul natural, datorita exemplarelor mari de peste care pot fi capturate, precum si a confortului oferit de unitatile de cazare, unele incinte pregatind ultimele concursuri ale anului pentru pescarii…

- Proprietarul uneia dintre fermele piscicole din Delta Dunarii, Cornel Gaina, solicita autoritatilor sa permita capturarea si in perioada prohibitiei a speciilor invazive, iar propunerea lui este sustinuta de Federatia Organizatiilor Producatorilor de Peste din Delta

- Potrivit Autoritatii Nationale Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA), in alte patru judete exista doar cazuri la mistreti. In total au fost eliminati 484.422 de porci afectati de boala si exista 2.175 de cazuri la mistreti. Cele mai multe focare active sunt in judetele…

- O nava propulsata 100% electric ar putea face, peste trei ani, legatura dintre Tulcea si comunitatile izolate ale Deltei Dunarii, a declarat, presedintele Asociatiei pentru Electromobilitate din Romania (AERO), Tudor Rosca, reprezentant al unei firme din Bucuresti. Nava este construita in…

- "Radarul este amplasat aleatoriu pe diferite canale si la diferite intervale de timp. In acelasi timp, facem un apel inclusiv la cei care sunt mult mai prezenti pe balta, si ma refer la operatorii de turism, la transportatori, sa semnaleze pe dispeceratul ARBDD atunci cand lucrurile scapa de sub…