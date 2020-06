Tulcea: Permisele de acces în Deltă se vor cumpăra online după data de 15 iunie Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii (ARBDD) a anuntat miercuri dupa-amiaza, pe pagina de Facebook, ca permisele de acces in Delta pot fi obtinute atat de la automatele de eliberare din Tulcea, Corbu, Vadu si Murighiol, cat si de la centrele institutiei din perimetrul Rezervatiei, iar sectiunea de plati online va fi disponibila in a doua jumatate a lunii.



Anuntul a fost facut dupa ce zeci de persoane au stat la rand inca de la primele ore ale zilei pentru a plati tariful de acces in Delta perceput tuturor celor care au domicilii in afara localitatilor din Rezervatie.

… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii ARBDD informeaza ca achizitionarea permiselor de intrare in Rezervatia Biosferei Delta Dunarii acces turist, auto, ambarcatiune si eliberarea permiselor de pescuit sportiv, se poate face in prezent de la automatele de eliberare a permiselor amplasate…

- Zeci de persoane au stat, miercuri, la rand la automatele aflate in sediul Administratiei Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii (ARBDD) care elibereaza permise de acces in Delta, in conditiile in care site-ul institutiei nu este functional integral in acest moment. Pentru multi pescari amatori…

- Guvernul a alocat in ședința din 7 mai, 150 de milioane de lei pentru achiziția de tablete conectate la internet pentru copiii din medii defavorizate; astfel, aproximativ 250.000 de elevi vor avea acces la cursuri online, a scris deputatul liberal de Buzau Cristinel Romanescu pe pagina sa oficiala de…

- Ministrul Muncii a anunțat recent ca toate cererile de șomaj tehnic vor fi verificate „la sange” pentru ca cei care au incercat sa obțina plați duble sa fie sancționați conform legii, scrie Avocatnet.ro. Firmele vizate de aceste sancțiuni sunt cele care au cerut și bani de la stat, și și-au chemat și…

- Guvernul va cumpara tablete pentru elevi din fondul de rezerva. Premierul Ludovic Orban a anunțat, joi seara, in ședința de Guvern, ca va utiliza Fondul de rezerva pentru achizitia de tablete destinate elevilor care nu au acces la cursurile online si, de asemenea, pentru cheltuielile necesare pentru…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a anunțat, pe Facebook, ca vineri vor fi procesate ultimele plați pentru șomajul tehnic aferente lunii martie. Aceasta a anunțat ca vor ramane pentru luni trei zone din țara, unde este nevoie de verificari suplimentare.„De final de zi #lamunca, am un sentiment…

- Rezervatia functioneaza din 1932 si, desi a prins inclusiv al Doilea Razboi Mondial, niciodata nu a fost inchisa publicului in ultimii 88 de ani."Incepand de saptamana trecuta, din 16 aprilie, au fost primele flori care au aparut si, pe seama temperaturilor crescute din ultimele zile, tot…

- S-au simplificat procedurile de acces la fondurile pentru somajul tehnic. Pot depune cereri online toate firmele care au activitatea total sau partial afectata de pandemie. Este vorba de o declaratie simpla cu lista de angajati care trebuie trimisi in somaj tehnic. Banii vor veni direct de la Agentiile…