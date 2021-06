Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis o avertizare Cod galben de ploi abundente, in 15 județe din țara, valabila de miercuri, de la ora 23.00, pana joi dimineața. Potrivit ANM, sunt vizate județele Neamț, Iași, Bacau, Vaslui, Vrancea, Galați, Covasna, Brașov, Prahova, Buzau, Braila, Ialomița, Calarași, Tulcea și Constanța.…

- Deoarece Stellantis a fost format la inceputul acestui an prin fuziunea Fiat Chrysler si grupul francez PSA, productia din Italia a fost in centrul atentiei pentru ca este mai scumpa decat in restul Europei. “Stellantis a anuntat ca Melfi va fi prima fabrica din Italia care va obtine noi modele, pe…

- Meteorologii au emis, duminica, o avertizare Cod portocaliu de ploi puternice si instabilitate atmosferica pentru zona Dobrogei. Avertismentul este valabil pana seara. O alta alerta de Cod galben vizeaza Capitala și 28 de judete. Cantitatile de precipitatii pot depasi 30 de litri pe metru patrat, iar…

- Pana astazi, 30.612 persoane diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2 au decedat, potrivit Grupului de Comunicare Strategica. In intervalul 3.06.2021 (10:00) – 4.06.2021 (10:00) au fost raportate 113 decese (71 barbați și 42 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați in spitalele…

- COD PORTOCALIUInterval de validitate: 01 iunie 2021, ora 10:00 - 02 iunie 2021, ora 10:00Fenomene: ploi abundente;Regiuni afectate: Dobrogea si local in zona Carpatilor Meridionali;In judetele Tulcea, Constanta si in zona de munte a judetelor Brasov, Sibiu, Valcea, Arges, Dambovita si Prahova va ploua…

- Cutremur cu magnitudinea de 4.7 in Romania! S-a resimtit si in Bucuresti. Un cutremur puternic s-a produs, astazi, 26 mai 2021, in Romania. Seismul a fost resimtit si in Bucuresti. “In ziua de 26 mai 2021, la ora 00.30, s-a produs in zona seismica Vrancea, Buzau, un cutremur semnificativ cu magnitudinea…

- Prefectului județului Brașov, Mihai Catalin Vasii, a convocat o ședința in format restrans pentru discutarea situației epidemiologice din comuna Comana. Directorul executiv al DSP Brașov, dr. Andrea Neculau a prezentat analiza de risc a comunei, din care a reieșit ca trendul cazurilor de COVID-19…

- Ilfovul ramane județul cu cea mai mare rata de infectare din țara, insa cifrele sunt intr-o ușoara scadere. Cifrele indica o rata de incidența de 8,68 la mia de locuitori. Capitala se afla pe locul doi, raportand o rata de 6,92, asta dupa ce in ultimele doua zile tendința a fost una de scadere.Grupul…