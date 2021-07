Tulcea: Operatorii turistici cer Administraţiei Deltei definirea unor trasee practicabile Asociatia de Management al Destinatiei Turistice Delta Dunarii (AMDTDD) a solicitat Administratiei Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii (ARBDD) definirea unor trasee pentru operatorii din rezervatie, dar si a unora de siguranta pentru turisti.



Solicitarea a fost transmisa intr-o adresa deschisa si are la baza propunerile facute de operatorii turistici, propuneri care au drept obiectiv reducerea presiunii asupra ariilor naturale protejate si desfasurarea in bune conditii a activitatii de turism.



"Prin definirea de trasee turistice scurte in zonele economice se creeaza trasee… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Tineri romani, membri ai filialei tulcene a Uniunii Ucrainenilor din Romania (UUR), au participat zilele trecute la un study-tour in Ucraina, actiunea fiind inclusa in activitatile unui proiect european derulat de Asociatia pentru Dezvoltare Durabila a Deltei Dunarii (ADDDD). Proiectul…

- Zeci de persoane si-au asumat deja Regulamentul de transport calatori in rezervatie adoptat saptamana trecuta printr-o decizie a guvernatorului Deltei, iar autoritatile au inceput demersurile pentru modificarea legislatiei, astfel incat acesta sa fie pus in practica, dar si pentru schimbarea unor…

- 10 exemplare de somn african au fost gasite in Delta Dunarii intr-o singura zi, iar specialistii avertizeaza ca acesta ar putea afecta celelalte specii de peste din aceasta zona, a declarat Catalin Tibuleac, presedintele Asociatiei de Management al Destinatiei Turistice Delta Dunarii, informeaza News.ro…

- Unele trasee navale turistice din Delta Dunarii sunt blocate de plauri si busteni, care au fost adusi de pe Dunare de precipitatiile abundente din ultima perioada si de curentii apei, iar operatorii turistici spera ca lucrarile de decolmatare din rezervatie sa inceapa cat mai curand. Presedintele…

- Asociatia de Management al Destinatiei Turistice Delta Dunarii revine cu semnale de alarma cu privire la un produs turistic, care poate deveni toxic pentru Rezervatia Biosferei: "excursiile de o zi in Delta Dunarii" Printr un comunicat de presa semnat de Catalin Tibuleac, presedintele AMDT Delta Dunarii…

- “HORA are ca numar de membri 200 de companii medii si foarte mari, apreciem ca numarul angajatilor din HORA este in jur de 32.000 de angajati. 80% dintre acestia sunt vaccinati astazi, in urma discutiilor si a eforturilor de lamurire pe care le-au facut proprietarii din industrie”, a declarat marti…

- Guvernul a adoptat recent o Ordonanța de Urgența privind utilizarea semnaturilor electronice avansate sau semnaturii electronice calificate în domeniul relațiilor de munca. Asociația patronala a industriei de software (ANIS) spune ca este neclara cu privire la includerea obligativitații, în…

- ”Se aproba instituirea taxei speciale de statiune in municipiul Mangalia, incepand cu data de 01.01.2021. Taxa speciala se instituie in vederea promovarii turistice a Municipiului Mangalia si a statiunilor arondate, reprezentand venit cu destinatie speciala la bugetul local. Aceasta taxa speciala este…