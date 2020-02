Stiri pe aceeasi tema

- Sfantul Valentin, chiar daca este o sarbatoare imprumutata in cultura romaneasca, a devenit neoficial Ziua Indragostiților la romani, devansand “autohtonul” Dragobete. Cu toate acestea, studiile arata ca 79% dintre oameni sarbatoresc Ziua Indragostiților deoarece se simt constranși de presiunea sociala…

- Braconajul din Romania continua sa afecteze numarul pasarilor protejate Pasari flamingo în Delta Dunarii. Foto: Societatea Ornitologica Româna Societatea Ornitologica Româna atrage atentia ca braconajul din tara noastra continua sa afecteze numarul pasarilor protejate si…

- PSD a cumparat „pachete turistice” in 2018, pentru care partidul a platit, din banii publici primiți ca subvenție de la stat, 878.249 de lei. La cursul mediu din anul respectiv, era vorba de circa 190.000 de euro. In Raportul Curții de Conturi și AEP se precizeaza ca „PSD nu a transmis, in toate…

- Mecanismul de Investiții Teritoriale Integrate pentru Delta Dunarii, din care fac parte autoritați locale și județene din Constanța și Tulcea, a reușit sa depuna in actualul exercițiu financiar 1.743 de proiecte, in valoare totala de 1,43 miliarde de euro, din care au fost contractate 996 de proiecte,…

- Ucrainenii din municipiul Tulcea vor sarbatori, in noaptea de duminica spre luni, Anul Nou Batran, iar rusii lipoveni vor marca acelasi eveniment marti, 14 ianuarie. Presedintele filialei judetene a Uniunii Ucrainenilor din Romania (UUR), Dumitru Cernencu, a declarat pentru AGERPRES ca la petrecerea…

- Intre a vizita un oras cosmopolit si a merge intr-o excursie de o zi in Delta Dunarii, tot mai multi romani si turisti straini opteaza pentru a doua varianta. Mai mult, tendinta a evoluat atat de mult incat un singur pachet turistic in Delta Dunarii acopera o varietate de activitati fun si interesante…

- Presedintele Asociatiei Patronatului in Turismul din Delta Dunarii (APTDD), Daniel Ilusca, sustine ca Delta a ratat mecanismul financiar Investitii Teritorial-Integrate Delta Dunarii (ITI-DD) si ca acesta ar fi trebuit sa sustina realizarea mai multor obiective in Rezervatie necesare inclusiv activitatii…

- Turismul legat de pescuitul sportiv in Delta Dunarii a crescut cu 15% anual, sustine unul din operatorii turistici din zona Uzlina, Dan Ghinescu, care de sapte ani organizeaza un concurs pentru pescari in mediul natural din Rezervatie. "Fenomenul pescuitului sportiv a crescut foarte mult…