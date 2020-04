Tulcea: O nouă acţiune de populare cu icre embrionate de şalău în complexul Razim-Sinoe Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii (ARBDD) desfasoara luna aceasta actiunile de lansare a 1.000 de cuiburi embrionate de salau in complexul lagunar Razim-Sinoe, 2020 fiind al saptelea an consecutiv in care se desfasoara o asemenea actiune.



Potrivit unei adrese remise de ARBDD la solicitarea AGERPRES, actiunea face parte din politica Administratiei de refacere a stocurilor acestei specii si costa 110.924 de lei, fara TVA.



"Sunt necesare populari pentru complexele lacustre din perimetrul Rezervatiei, dar, din cauza fondurilor anuale limitate aprobate in bugetul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un incendiu aparut duminica intre localitatile Somova si Mineri, din județul Tulcea, au ars, duminica, aproximativ 40 de hectare de vegetatie uscata si stuf.Intr-o prima etapa, incendiul se manifesta pe o suprafata de circa patru hectare, insa ulterior flacarile s-au extins, in cateva ore ele ”inghițind”…

- Traficul rutier este intrerupt miercuri seara pe sapte drumuri nationale (DN 72A - Arges, DN 1 H - Bihor, DN 1A - Prahova, DN 15, DN 12C si DN 13 B - Harghita si DN 2D - Vrancea) si pe un drum judetean (DJ 125 in judetul Harghita) din cauza carosabilului acoperit cu zapada si a arborilor rupti de…

- ANM a emis o avertizare de cod roșu pentru noua județe, care intra in vigoare la ora 18.00. Totodata, aproape jumatate de țara, inclusiv București, sunt vizate de un cod portocaliu. Județele vizate de avertizarea cod roșu sunt Prahova, Dambovița, Argeș, Brașov, Buzau, Buzau, Braila, Ialomița, Calarași…

- Consilierii locali au adoptat, joi, in timpul sedintei in plen, reintroducerea taxei speciala de promovare a turismului in municipiul Tulcea, dupa ce timp de aproape trei ani aceasta a fost suspendata. Taxa care intra in vigoare din aceasta luna se calculeaza prin aplicarea cotei de 1% la venitul din…

- Astazi, in toate garnizoanele Fortelor Navale Romane, marinarii militari vor participa la ceremoniile militare organizate cu prilejul implinirii a 161 de ani de la infaptuirea Unirii Principatelor Romane.Conform programului festivitatile vor incepe astfel: Constanta, la ora 11.00, in Piata Ovidiu; Mangalia,…

- Mecanismul de Investiții Teritoriale Integrate pentru Delta Dunarii, din care fac parte autoritați locale și județene din Constanța și Tulcea, a reușit sa depuna in actualul exercițiu financiar 1.743 de proiecte, in valoare totala de 1,43 miliarde de euro, din care au fost contractate 996 de proiecte,…

- Potrivit meteorologilor, pâna la ora 9:00, în judetele Constanta si Tulcea, local, se va semnala ceata, fenomen ce va determina scaderea vizibilitatii sub 200 de metri si, izolat, sub 50 de metri. În acelasi timp, pe arii restrânse, va fi burnita, chiciura si, cu o probabilitate…