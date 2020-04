Stiri pe aceeasi tema

- Costin Ștucan revine cu o noua ediție marca GSP Live. Florin Manea, directorul sportiv al celor de la Rapid București, a acceptat invitația GSP de a intra prin Skype, luni, de la 09:01. Directorul sportiv al clubului din Giulești ne va vorbi despre viitorul echipei, ce pierderi vor suferi in aceasta…

- Politistii au confiscat peste o tona de peste in urma controalelor efectuate in Rezervatia Biosferei Delta Dunarii, a anuntat, sambata, Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR). "In perioada 8-10 aprilie 2020, politistii Directiei de Ordine Publica - Serviciul de Politie 'Delta…

- Ornitologii si iubitorii naturii sarbatoresc, miercuri, Ziua internationala a pasarilor, eveniment marcat in cadrul programului UNESCO - "Omul si Biosfera", au anuntat reprezentantii Administratiei Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii (ARBDD). Institutia din subordinea Ministerului Mediului…

- Mai mult organizatii de mediu au anuntat un mars impotriva poluarii, vineri seara, la Bucuresti, cerand Primariei Capitalei si Ministerului Mediului sa ia masuri, in contextul cresterii alarmante a poluarii in marile orase. Organizatorii cer autoritatilor transport durabil, spatii verzi si monitorizarea…

- Puțin peste un milion de euro, atat a costat unul dintre cele mai inedite proiecte implementate in Dobrogea cu ajutorul finanțarilor europene. Cu aceasta suma, obținuta prin intermediul Fondului European pentru Pescuit 2007-2013, a fost construit un așa numit ”sat pescaresc” care imita bucați din diferite…

- 25-26 martie 2017. Intr-o barca verde, pe lacul Belina, Sorin Grindeanu invața sa prinda știuci. Pescar-șef și instructor este Liviu Dragnea. La vasle - Marcel Ciolacu. Grindeanu e premier, Dragnea e lider PSD, Ciolacu conduce organizația din Buzau.Partida de pescuit are loc dupa o ședința…