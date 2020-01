Tulcea: Municipalitatea reintroduce taxa specială de 1% pentru turişti Consilierii locali au adoptat, joi, in timpul sedintei in plen, reintroducerea taxei speciala de promovare a turismului in municipiul Tulcea, dupa ce timp de aproape trei ani aceasta a fost suspendata. Taxa care intra in vigoare din aceasta luna se calculeaza prin aplicarea cotei de 1% la venitul din cazare pentru fiecare zi de sejur a turistului, valoare care nu include TVA, iar prin instituirea ei autoritatea locala estimeaza ca va atrage circa 160.000 de lei pe an la bugetul local. "Suma cheltuita anual din bugetul local pentru promovarea municipiului Tulcea este de aproximativ 250.000 de lei,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

