"Orasului Tulcea ii lipsesc poate evenimentele de o mai mare anvergura, gen Neversea. Tulcea va deveni atractiva, daca vom relua evenimentele mari de genul Raliului Deltei care in fiecare primavara atragea mii de turisti. Speram insa sa-l readucem in inimile tulcenilor. Orasul are nevoie de o faleza frumoasa, inclusiv pentru turistii straini care coboara de pe navele de croaziera", a declarat, pentru Agerpres, reprezentanta AMDTDD, Corina Davidov.

In opinia ei, cei aproape 50.000 de turisti straini care vin anual in judetul Tulcea cu navele de croaziera fluviala pot constitui o sursa…