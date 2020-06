Stiri pe aceeasi tema

- Pana acum, au avut loc zboruri de antrenament, pe linie logistica, intre Baza Aeriana „Mihail Kogalniceanu” și Centrul Secundar de Instruire pentru Lupta din Babadag. Joi, 23 aprilie, va avea loc un exercițiu de antrenament prin care se va simula un asalt aerian asupra unui obiectiv in teren. In…

- Fortele Navale Romane (FNR) au predat, marti, Sistemul Medical Modular de Izolare si Tratament (SMMIT), catre Spitalul Militar de Urgenta 'Dr. Alexandru Gafencu' din Constanta, informeaza Statul Major al Fortelor Navale (SMFN).Conform sursei citate, pregatirile pentru avizarea si punerea in functiune…

- Cei doi militari cunoscuti pentru evenimentele sportive cu specific caritabil pe care le organizeaza, galateanul Laurentiu Cobzaru MApN, Centrul Secundar de Instruire pentru Lupta Smardan, Politia Militara si braileanul Costel Mazalu Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dunarea" al judetului Braila…

- Militari din cadrul Fortelor Terestre si militari americani de la Baza Aeriana Mihail Kogalniceanu desfasoara, incepand de luni, mai multe exercitii in Centrul Secundar de Instruire pentru Lupta Babadag, anunța news.ro.Potrivit unui comunicat al Ministerului Apararii Nationale (MApN), activitatile…

- Militari din cadrul Fortelor Terestre si militari americani de la Baza Aeriana Mihail Kogalniceanu desfasoara, incepand de luni, mai multe exercitii in Centrul Secundar de Instruire pentru Lupta Babadag.

- Militari romani si americani participa la exercitii comune, in Centrul Secundar de Instruire pentru Lupta Babadag din Tulcea, a informat, luni, Ministerul Apararii Nationale (MApN), printr-un comunicat de presa transmis AGERPRES. De luni pana vineri, vor avea loc zboruri de antrenament…

- Activitatile de instruire in comun a militarilor romani din Fortele Terestre Romane si americani dislocati in Baza Aeriana Mihail Kogalniceanu din Constanta continua, in cea de a doua jumatate a lunii aprilie, cu o serie de exercitii planificate impreuna cu Batalionul 4 3 AHB, structura de elicoptere…

- Agentia Nationala de Imbunatatiri Funciare (ANIF) a anuntat miercuri ca a demarat campania de irigatii in acest an mai devreme, inca de la inceputul lunii martie, in sase judete (Botosani, Braila, Buzau, Ialomita, Galati si Tulcea), pe fondul faptului ca deficitul de apa din sol s-a marit din cauza…